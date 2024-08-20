مصادرة 1000 علبة سجائر مجهولة المصدر بحملة تفتيشية بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

صادرت مديرية التموين بالشرقية، 1000 علبة سجائر مجهولة المصدر قبل بيعها للمواطنين، ذلك خلال حملة تفتيش مفأجاة على المحال التجارية.

كانت إدارة تموين أبو كبير، قد شنت بحملة تموينية وتفتيشية مفاجئة على المحال التجارية برئاسة محمد عبد الرحمن مدير الإدارة، وأحمد سمك رئيس الرقابة التموينية بالإدارة، ومفتشي الإدارة بمركز أبوكبير حيث تمكنت الحملة أثناء مرورها من ضبط عدد 2 كرتونة سجائر بكل كرتونة 50 قاروصه وبكل قاروصه 10 علب بإجمالي 1000 علبة سجائر بدون فواتير دالة على مصدرها، وذلك بأحد المحال التجارية بقرية الأغنيمية بناحية الرحمانية بمركز أبوكبير وتم تحرير محضر بالواقعة برقم 14135 جنح أبوكبير.

