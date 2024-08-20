اليوم السابع
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مسؤول أمريكى: عندما تقبل حماس الاقتراح المرحلى نتوقع إجراء محادثات إضافية

الثلاثاء، 20 أغسطس 2024 09:15 م
مسؤول أمريكى: عندما تقبل حماس الاقتراح المرحلى نتوقع إجراء محادثات إضافية البيت الأبيض
كتب أحمد عبد الرحمن

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قالت وكالة الأنباء رويترز، عن مسؤول أمريكى كبير فى الإدارة الأمريكية، إنه عندما تقبل حماس الاقتراح المرحلى نتوقع إجراء محادثات إضافية حول تفاصيل تنفيذ أي اتفاق لوقف إطلاق النار، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى خبر عاجل لها.

 

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعى وتنفيذ جرائم فى مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة فى مناطق التوغل، وسط وضع إنسانى كارثى نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90% من السكان.


ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلى مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التى ينتهجها الاحتلال فى عدوانه المستمر على قطاع غزة.


ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، فى ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.
 







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