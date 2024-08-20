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محمد فضل: العلمين لكل الفئات وتنافس المدن الكبرى فى الدول المتقدمة

الثلاثاء، 20 أغسطس 2024 09:34 ص
محمد فضل: العلمين لكل الفئات وتنافس المدن الكبرى فى الدول المتقدمة محمد فضل
كتب سمير حسنى

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قال محمد فضل نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، إن البنية التحتية بمدينة العلمين الجديدة جاهزة لأي استثمار، مشيرا إلى توافر السياحة الرياضية والعلاجية والاستثمار الرياضى بالمدينة.

واقترح فضل خلال لقاء برنامج صباح العلمين مع الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، " إنشاء ملاعب وستادات رياضية وصالات مغطاة"، مؤكدا أن العلمين مدينة لكل الفئات وتنافس المدن الكبرى في الدول المتقدمة.

وأكد محمد فضل، "أن السياحة في مدينة العلمين الجديدة متنوعة وتجذب العديد من الفئات"، مشيرا إلى أن وتيرة التنمية في المدينة سريعة ومنظمة للغاية.







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