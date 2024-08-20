محافظ كفر الشيخ يشهد فعاليات الدورة التدريبية ASP.NET بمركز استدامة للتدريب والتطوير

كفر الشيخ-محمد سليمان

‏شهد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، فعاليات الدورة التدريبية «ASP.NET» بمركز استدامة للتدريب والتطوير بالديوان العام، بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، وذلك تحت رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع محافظة كفر الشيخ.

‏وجه محافظ كفر الشيخ، الشكر للدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على الدعم الكامل والمستمر لمحافظة كفر الشيخ من خلال الدورات التدريبية المتنوعة لرفع كفاءة العاملين بالمحافظة.

‏قال محافظ كفر الشيخ، أن الدورة التدريبية «ASP.NET» تستهدف تدريب العاملين بالإدارة العامة للتحول الرقمي «إدارة النظم والجيومكانية» على تطوير المواقع بأحدث التقنيات من شركة «Microsoft»، بهدف تطوير ديوان عام المحافظة والوحدات المحلية والاعتماد على الكوادر البشرية المدربة المتواجدة بالديوان العام والاستعانة بتلك الكوادر في التطوير ذاتيًا، لتجنب تحمل أعباء إضافية.

من جانبه، قال نائب محافظ كفر الشيخ، إن الدورة التدريبية «ASP.NET» تستهدف تدريب 13 من العاملين بالإدارة العامة للتحول الرقمي، في الفترة من 18 أغسطس حتى 21 أغسطس 2024.



جانب من جولة المحافظ



جولة محافظ كفر الشيخ بمركز استدامة