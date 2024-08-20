محافظ سوهاج يضع حجر الأساس لمجمع سكنى بحى غرب

سوهاج محمود مقبول

وضع اللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج ، يرافقه الدكتور محمد عبد الهادى نائب المحافظ، واللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام للمحافظة، حجر أساس لمجمع سكنى بحى غرب سوهاج، وذلك ضمن خطة الدولة لتوفير سكن للأسر الأولى بالرعاية بالمحافظة، والاستغلال الأمثل للأماكن غير المستغلة بنطاق المحافظة.

جاء وضع حجر الأساس بحضور أحمد الشطورى رئيس الوحدة المحلية لحى غرب سوهاج، وعدد من أعضاء مجلس النواب بالدائرة.

وعلى جانب آخر، استمع اللواء دكتور عبد الفتاح سراج إلى شكاوى المواطنين بالمنطقة وأصدر تعليماته بسرعة حلها كلا فيما يخص هذا وقد لاقى ذلك رضا واستحسان المواطنين بالمنطقة وقدموا الشكر له والقيادة السياسية على الاهتمام بالمواطن والاستجابة لمطالبه.

هذا ويأتي المجمع السكنى بحى غرب سوهاج، على مساحة 1160 متر تقريبا يتم إستغلال المساحة بالكامل أسفل الوحدات السكنية كجراج للسيارات للحد من التكدسات ووقوف السيارات بالشارع، ويضم المجمع السكنى عدد من المحلات التجارية بإجمالى 32 محلا تجاريا، و40 وحدة سكنية بإجمالى 90 متر للوحدة الواحدة.

ويذكر أن المساحة التي سوف يتم إقامة المجمع السكنى عليها كانت عبارة عن مقلب للقمامة يتسبب في تجمع الحشرات والحيوانات الضالة بالمنطقة، تتسبب في تلوث بصرى، تم رفع كافة أشكال القمامة من المنطقة تمهيدا لوضع حجر الأساس بها اليوم.