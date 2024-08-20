محافظ دمياط يناقش خطة تنظيم الحركة المرورية بكافة المناطق

دمياط معتز الشربيني

ناقش الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، محاورخطة تنظيم الحركة المرورية بكافة المناطق بالمحافظة، وذلك خلال اجتماع عقده اليوم مع المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط و اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد و العميد محمد التل مدير إدارة المرور.

وأكد محافظ دمياط، فى مستهل الاجتماع على أهمية تنفيذ خطة عمل تحقق الانضباط بالشارع والتصدى لأى مخالفات للمركبات سواء كانت سيارات أم دراجات بخارية " موتوسيكلات" ومتابعة التزام قائدى المركبات بالتعليمات المرورية و الأمن والسلامة خاصةً لقائدى الموتوسيكلات للحفاظ على سلامتهم، حيث أكد على ضرورة تكثيف التواجد المرورى بالشوارع خاصةً خلال أوقات الذروة مع استمرار هذا التواجد الكثيف بمدينة رأس البر خلال فصل الصيف.

كما ناقش "المحافظ" آليات الحد من السرعه على الطرق والمحاور السريعة، وتنظيم حركة سيارات النقل الثقيل داخل المدينة واقتصارها خلال الاوقات المحددة لها.

وبحث محافظ دمياط، دراسة الحركة بميدان الشهابية بمدينة دمياط بكافة محاوره، حيث أكد على اهتمام المحافظة بالتعاون مع إدارة المرور للوصول إلى الخطة الأنسب، حيث وجه بتنفيذ تجربة ميدانية للحد من أماكن الاختناقات خلال أوقات الذروة و آليات تحقيق السيولة المرورية وتنظيم حركة المشاة وتنفيذ الخطة قبل بداية العام الدراسي.

وبحث الدكتور أيمن الشهابى، دور إدارة المرور بالاستعداد بمبادرة " بداية جديدة لبناء الإنسان " التى تأتى تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، وستنطلق اعتبارًا من 28 أغسطس الجارى، بمشاركة كافة القطاعات لتوفير أعلى مستوى من الخدمات للمواطنين، حيث من المقرر إطلاق فاعليات وسيارات خدمة متنقلة تجوب كافة المناطق، حيث أكد على أهمية دور الإدارة فى تيسير مهام تلك المبادرة بالشوارع.