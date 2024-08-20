محافظ بنى سويف يبحث تعظيم سبل التعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين

بنى سويف هانى فتحى

بحث الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مع وفد جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية تعظيم سبل التعاون والخطوات العملية المنفذة تجاه عدد من المشروعات التي تشهد تعاوناً بين المحافظة والجهاز في مجالات التجارية وانشاء مناطق تجارية ولوجستية بالمحافظة، وذلك بحضور: بلال حبش نائب المحافظ، والدكتورة هبة السيد معاون وزير التموين و التجارة الداخلية لشئون الاستثمار بتسيير أعمال جهاز تنمية التجارة الداخلية.

تم استعراض الخطوات والإجراءات المنفذة ومناقشة عدد من المعوقات بشأن التعاون الجاري بين المحافظة والجهاز في عدد من المشروعات التي ترتكز على استثمار الميزات النسبية والفرص الاستثمارية المتاحة للمحافظة، مثل: المشروع المزمع إنشاؤه وهو إقامة مناطق تجارية ولوجستية على مساحة 2350 مترًا "أرض مصنع الثلج بمدينة بني سويف" بهدف إقامة أنشطة إدارية وتجارية من خلال طرحها لمطورين عقارين.

بجانب استعراض الخطوات العملية والترويجية للتعاون في إنشاء مشروع انشاء منطقة تجارية لوجستية على مساحة 47 فداناً بناحية بياض العرب الواقعة على الوصلة الشمالية لطريق الكريمات امتداد نزلة محور عدلي منصور، بغرض إنشاء سوق جملة نموذجي للخضار والفاكهة يخدم بني سويف ومحافظات شمال الصعيد.

أشار المحافظ إلى أنه تم التواصل مع إدارة اللوجستيات بوزارة التموين للاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بطرح المشروع أمام المستثمرين للبدء فورًا فى عمليات الإنشاء عقب الانتهاء من وضع كافة التفاصيل المتعلقة بالتنفيذ.

كما نوه المحافظ إلي الفائدة الكبيرة التي ستعم علي المواطن السويفي سواء تاجرًا أو مستهلكًا ومزارعًا، وذلك نظرًا لسهولة الحصول علي المنتجات الزراعية بأسعار في المتناول، فضلا عن سهولة عرض منتجات المزارع بالسوق دونما تدخل الوسطاء مما سيعمل على زيادة دخله.

وأكد المحافظ أن، بني سويف لديها خطة طموحة وتصور متكامل لاستغلال كافة الموارد والمواقع المتاحة لتحقيق التنمية ومن خلال تشجيع مجال الاستثمار بمختلف أنواعه، مشيرًا إلى أن مثل تلك المشروعات التي تسعى الدولة لتنفيذها سوف تعمل على ضبط الأسواق وتخفيض الأسعار، وخلق فرص عمل عديدة.