محافظ المنوفية يلتقى عددا من المواطنين خلال لقائه اليومى ويستمع إلى شكواهم

المنوفية - محمد فتحى

التقى صباح اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه بعدد من المواطنين من أبناء المحافظة وذلك ضمن سلسلة لقاءاته اليومية لاتخاذ إجراءات عاجلة وفورية بالتنسيق مع الجهات المعنية والمختصة، حيث وجه محافظ المنوفية الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالديوان العام بفحص شكوي مواطنة من الباجور تتضرر من عدم التزام الوحدة المحلية بتنفيذ قرار التخطيط العمرانى ببناء قطعة أرض خاصة بها .

وخلال اتصال هاتفي، كلف محافظ المنوفية رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي باتخاذ الإجراءات العاجلة نحو شكوى مواطن من كفر طنبدى بشبين الكوم يتضرر من وجود مخلفات الحفر الناتج عن مد خط مياه الشرب ، كما وجه المحافظ ادارة الشئون القانونية بفحص شكوى مواطن من ناحية منشأة شنوان بشبين الكوم يتضرر من اعتراض أحد الجيران على قيام مركز المعلومات وشبكات المرافق باتخاذ اللازم نحو اجراء معاينة لقطعة أرض خاصة به.

وخلال اللقاء ، وجه محافظ المنوفية ادارة التفتيش والمتابعة بالديوان العام بإجراء معاينة على الطبيعة وفحص شكوي مواطن من ناحية سمادون بأشمون يتضرر من احد الجيران بالبناء المخالف لشروط الترخيص واتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الشأن، كما كلف مدير مديرية الزراعة بالتنسيق مع ادارة التفتيش والمتابعة بفحص شكوى مواطنة من ناحية طوخ طنبشا ببركة السبع تتضرر من قيام أحد المواطنين بالتعدي بالبناء على أرض زراعية بالمخالفة للقانون، مؤكدا على التعامل بحزم مع أية محاولات للبناء المخالف، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين تحقيقاً للصالح العام، موجها رؤساء الوحدات المحلية بعقد لقاءات يومية بالمواطنين والتواصل الدائم والفعال معهم .