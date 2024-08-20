كتب سيد الخلفاوى

تفقد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة أعمال رفع كفاءة شارع البنهاوى بباب النصر بحى وسط القاهرة.

وأكد محافظ القاهرة أن أعمال رفع كفاءة الشارع تأتى فى إطار أعمال تطوير القاهرة التاريخية والمناطق المحيطة بها، مشيرًا إلى تقديم كافة التيسيرات لاستكمال المشروع والتنسيق بين كافة الجهات لإحياء هذه المنطقة والحفاظ عليها تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأضاف د. إبراهيم صابر أن الرؤية العامة لمشروع تطوير القاهرة التاريخية تقوم على حفظ وتحسين النشاط الاجتماعى والاقتصادى للنسيج العمرانى بالمنطقة، وتكوين مقصد سياحى تاريخى جديد للقاهرة يساعد على زيادة الاستثمارات فى مجال السياحة بها، ويعيد للعاصمة بريقها ومكانتها.

وتشمل أعمال التطوير رصف الشارع ورفع كفاءة الأرصفة، ودهان البلدورات، وأعمال الإنارة والتشجير ومنع الإنتظار الخاطىء وتننظيم الحركة المرورية بالمنطقة.

رافق محافظ القاهرة فى جولته اللواء إبراهيم عبدالهادى نائب المحافظ للمنطقة الغربية، وعدد من قيادات المحافظة.



محافظ القاهرة يتفقد أعمال رفع كفاءة شارع البنهاوى بباب النصر