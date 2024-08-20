محافظ الفيوم يتفقد سير العمل بمشروعات "حياة كريمة" بقريتي كحك والمشرك قبلي

الفيوم رباب الجالي

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، سير العمل بعدد من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بقريتي كحك، والمشرك قبلي، التابعتين لمركز يوسف الصديق، للتأكد من مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ومتابعة سير العمل بهذه المشروعات وتشغيلها بكامل طاقتها، بعد نهو أعمالها الإنشائية وتسليمها وتأثيثها.

جاء ذلك بحضور، أحمد شاكر سكرتير عام المحافظة المساعد، والمهندس محمد عبدالجليل رئيس شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور أسامة دياب وكيل وزارة الزراعة، والمهندس ماهر سيد ممثل مكتب دار الهندسة بالفيوم، المكتب الاستشاري لمجلس الوزراء، المشرف على تنفيذ مشروعات "حياة كريمة"، والمهندس أحمد السيد ممثل جهاز تعمير القاهرة الكبرى، الجهاز القائم على تنفيذ المشروعات بالفيوم، والأستاذة شيرين محمد رئيس مركز ومدينة يوسف الصديق، والأستاذ إسلام عبد التواب منسق وحدة "حياة كريمة" بالفيوم.



حيث تفقد محافظ الفيوم، خلال جولته الميدانية، مشروع إحلال وتجديد خزان مياه شرب كحك، بسعة تخزينية 7 آلاف م٣ مياه، ويضم موقع الخزان مبنى للطلمبات، وآخر للكلور، وثالث مبنى إداري، وخزان مياه الشرب الرئيسي، ومركز لخدمة العملاء، ويخدم الخزان حوالي 57 ألف نسمة، بمنطقة قرية كحك وضواحيها، بتكلفة 102 مليون جنيه.



كما تفقد المحافظ ومرافقوه، سير العمل بمشروع مركز شباب قرية المشرك قبلي "إحلال وتجديد" بعد نهو أعماله الإنشائية وتسليمه وتأثيثه وتشغيله، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للشباب به، ويتضمن إنشاء المقر الإداري بمساحة 500 متر مربع، بالإضافة إلى ملعب خماسي بمساحة 525 متر مربع، بتكلفة 7 مليون جنيه.



كما شملت جولة محافظ الفيوم، متابعة سير العمل ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بمشروع المجمع الخدمي بالقرية نفسها، والذى تم نهو أعماله بالكامل وتسليمه وتأثيثه وتشغيله، على مساحة 700 متر مربع، بتكلفة 9 مليون و200 الف جنيه، ويضم مركزاً تكنولوجياً، ووحدةً محليةً، ومكتباً للبريد، وآخر للتموين، وثالث للشهر العقاري، بجانب وحدةً للتضامن الاجتماعي، كما تفقد المحافظ، المجمع الزراعي، على مساحة 760 متر مربع، بتكلفة 7 مليون و500 الف جنيه، والذي تم نهو أعماله الإنشائية بالكامل، وجاري تلافي ملاحظات مسئولي دار الهندسة، والعمل على تأثيثه لدخوله الخدمة فى أقرب وقت، حيث يضم جمعية زراعية، ووحدة بيطرية، ومركزاً للإرشاد الزراعي، ومركزاً لتجميع الألبان.

كما تفقد المحافظ، مشروع وحدة طب الأسرة بقرية المشرك قبلي، المنشأة وفق معايير منظومة التأمين الصحي الشامل على مساحة 2000 متر مربع، وبلغت نسبة تنفيذ المشروع 92٪، بتكلفة 40 مليون، ويتكون من طابقين، يشمل الطابق الأول عيادة أسنان وأخرى لطب الأسرة، ومكتب لكبار السن، وعيادة متابعة حمل، وأخرى للاسعافات الأولية، وغرفة قياس مؤشرات الحياة، وأخرى لتطعيمات ومتابعة الأطفال، وعيادة لمتابعة الحمل، وصيدلية، ومخزن، وغرفة لجمع النفايات بشكل آمن، وغرف خدمية، وشمل الطابق الثاني، معملا للدم، وعيادة لتنظيم وطب الأسرة، ومكتبا إدارياً، ومعملاً للطفيليات، وغرف للغيار، واستراحات للأطباء والتمريض، وغرف للخدمات المساعدة، وأكد محافظ الفيوم على تكثيف العمالة بالمشروع لسرعة الانتهاء من الأعمال الإنشائية، وتسليم المبنى وتأثيثه وتشغيله، لتقديم الخدمات الطبية الملائمة للمواطنين.

وأشار محافظ الفيوم، أن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، تضع حلولاً جذرية للمشكلات المزمنة، التى عانى منها أهالينا لسنوات طويلة، مؤكداً أن المبادرة تسعى لإحداث تنمية حقيقية تمس المواطن في محل إقامته، فضلاً عن رفع كفاءة البنية التحتية لشبكات المرافق، موضحاً أن العديد من المشروعات قد تم الانتهاء منها ودخلت الخدمة بالفعل، وأوشكت باقي المشروعات على الانتهاء، لافتاً إلى ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية بالمشروعات الجاري تنفيذها، لتدخل تلك المشروعات حيز الخدمة في مواعيدها المقررة، لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين.

خلال الجولة، التقى محافظ الفيوم، عدداً من المواطنين، واستمع لمطالبهم وشكاواهم، وأكد على بحث الحلول المناسبة لها بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.

