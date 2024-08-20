محافظ الغربية يبحث مع رئيس صندوق التنمية الحضرية مستجدات مشروعات الصندوق

الغربية مصطفى عادل

استقبل اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، صباح اليوم بمكتبه بديوان عام المحافظة، المهندس خالد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، والوفد المرافق له وذلك في مستهل زيارته لمحافظة الغربية لبحث آخر مستجدات الموقف التنفيذي للمشروعات التي ينفذها الصندوق على ارض المحافظة بحضور الدكتور محمود عيسى نائب محافظ الغربية و المستشار عمرو حتاته المستشار القانوني للمحافظة.

ورحب المحافظ بالحضور على أرض عروس الدلتا، معربا عن تقديره لجهود صندوق التنمية الحضرية، في تنفيذ المشروع القومي، لتطوير عواصم المحافظات بالمحافظة، فضلا عن دعم كافة خطط التنمية، وذلك بهدف الإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والعمل على ضمان حق المواطن في الحصول على مسكن آمن وتحسين أوضاعه المعيشية والاقتصادية .

وأشاد رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية بالجهود المضيئة التي يبذلها محافظ الغربية في تقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة لتنفيذ المشروع القومى وخطط الصندوق على أرض الغربية والتي ستساهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.