محافظ البحيرة تعقد الاجتماع الأسبوعى لخدمة المواطنين

عقدت اليوم الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، الاجتماع الأسبوعي لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة.

والتقت الدكتورة جاكلين عازر بـعدد 20 مواطن ومواطنة، واستمعت إلى مطالبهم واحتياجاتهم.

حيث قامت كل حالة بعرض مشكلاتها، ووجهت المحافظ بالتنسيق على الفور مع الجهات المعنية لاتخاذ قرارات عاجلة وحلول سريعة لتلبية تلك الاحتياجات.

وأثنت محافظ البحيرة على جهود الجمعيات الخيرية ومساهمتها الفعالة في تلبية متطلبات المواطنين، حيث بادرت 6 جمعيات خيرية بتقديم تبرعات نقدية فورية ومساعدات عينية خلال الاجتماع للحالات المستحقة.

ووجهت الدكتورة جاكلين عازر مديرية التضامن الاجتماعي بالتنسيق المستمر مع تلك الجمعيات لضمان تقديم الدعم اللازم لأكبر عدد من المواطنين ووصول تلك المساعدات لمستحقيها.

شارك فى الاجتماع اللواء حسن موافي، السكرتير العام للمحافظة، و كامل غطاس، السكرتير العام المساعد، ومسؤولي مديريات التضامن الاجتماعي، القوى العاملة، الصحة، التربية والتعليم، التأمين الصحي، مرفق الإسعاف، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، ومدير خدمة المواطنين.