محافظ الإسماعيلية يتابع مجهودات جهاز التطوير والتجميل لتهذيب المسطحات الخضراء

الإسماعيلية -صبرى غانم

تابع اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية، مجهودات جهاز التطوير والتجميل فى صيانة وتهذيب المسطحات الخضراء بمدينة الإسماعيلية، تزامنا مع انطلاق مبادرة النظافة العامة بالإسماعيلية "الإسماعيلية تستأهل"، والتى تهدف لاستعادة الإسماعيلية لسابق عهدها وعودة شوارعها وميادينها نظيفة بما يليق بمواطنى الإسماعيلية.

حيث قام جهاز التطوير والتجميل بصيانة الأشجار بمدخل مدينة الإسماعيليه والطريق الدائرى، حيث تم تهذيب وتقليم 5000 شجرة.

هذا بالإضافة لصيانة وقص وتهذيب المسطحات الخضراء والنخيل والجزر الوسطى بنطاق حى ثان وثالث مدينة الإسماعيلية وبالأندية الخاصة بالمحافظة (نادى الشجرة والفيروز) على مساحة 80 فدانا.

وفى سياق متصل، تم زراعة الأشجار المثمرة بأماكن متفرقة من المسطحات داخل المحافظة.

يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بضرورة الاهتمام بالشكل الحضارى والجمالى للمحافظة وتجميل الحدائق المفتوحة والمتنزهات العامة والميادين الرئيسية بالمحافظة.