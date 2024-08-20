لأول مرة فى صعيد مصر.. نجاح استنبات شجرة السواك فى الوادى الجديد.. فيديو

الوادى الجديد-ماهر البهنساوى

قدم تلفزيون اليوم السابع بثا مباشرا عن نجاح تجربة استنبات شجرة الأراك فى مقر جمعية تنمية المجتمع المحلى بالبشندى، وهى شجرة نادرة ومهددة بالانقراض لتكون الشجرة الوحيدة على مستوى محافظات الصعيد التى تنجح زراعتها وهى شجرة طبية لها العديد من الفوائد فى كل مكوناتها كالأوراق والثمار والجذور والفروع والتي تحمل العديد من الفوائد والاستخدامات الطبية، ويمكن أكل أوراق شجرة الآراك مباشرة ولها طعم مر نسبياً، وتعمل كمسكن للألم ومخدر للالتهاب، كما تملك مركبات تعمل كمنشط للكبد ومدر للبول، وعلاج الجلد و القشرة، وكمرهم موضعي لمرضى الروماتيزم، كما أنّ مضغ السواك يسهم في تحفيز إفراز اللعاب وبالتالي يعمل على رفع درجة الحموضة وجعل بيئة الفم غير مناسبة لنمو البكتيريا المسببة للتسوس.

وقال عبد السلام سنوسي رئيس مجلس إدارة الجمعية، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع " انها تستخدم فى الحفاظ على صحة الأسنان والفم لتضمنها على مركبات ذات خصائص مضادة للجراثيم الميكروبات الفطرية التي تصيب الفم والأسنان ولارتباط الشجرة بالثقافة الإسلامية منذ عهد البعثة النبوية ولانتشار احاديث الرسول عليه الصلاة والسلام عن الحث على استخدام السواك قبل كل صلاة.

وأضاف إن شجرة الأراك من الأشجار النادرة وبالغة الأهمية ولها اسم شهرة آخر وهو شجرة السواك، وينتشر وجودها في قارّتي آسيا وإفريقيا، وهي من الأشجار المهددة بالانقراض، ودائمة الخضرة، وتنمو على هيئة شجيرات متلاصقة وتتميز بأوراقها الخضراء وتزهر في فصل الصيف في الفترة ما بين شهرى مايو و يوليو وتنتج ثمار خضراء وحمراء اللون ذات شكل كروي ممتلئ ومذاقها حلو، ولها استخدامات علاجية متعددة.

وأعرب سنوسي عن سعادته بنجاح زراعة تلك الشجرة التى تمت زراعة بذورها من الشجرة الأم الوحيدة على مستوى المحافظة والتى نمت فى منطقة متطرفة بالقرية دون تدخل بشري وبعد تزايد نمو الشجرة تم وضع لافتة توضيحيه أمام الشجرة الكائنة بمقر الجمعية لشرح أهميتها وطريقة زراعتها لتعريف زوار الجمعية بها مؤكداً على أنه يعتبر تلك الشجرة من الأشجار الطيبة التى يحبها الرسول عليه الصلاة والسلام ويوصي باستخدامها ويحب الأكل من ثمارها وفقاً لما ورد عنه فى السيرة النبوية الشريفة.