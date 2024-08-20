كيف ساهمت خطوات محافظ الأقصر فى دعم مشروعات الصرف الصحى.. إنفوجراف

الأقصر – أحمد مرعى

ساهمت متابعة المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، في دفع وتيرة العمل بمشروعات الصرف الصحي بمحافظة الأقصر والإسراع بمعدلات الأداء وذلك خلال جولاته المتعددة في المدن والمراكز وتحركاته في القري والنجوع بالمحافظة، وأثناء اجتماعاته الدورية المستمرة للوقوف علي نسب التنفيذ في هذه المشروعات التي كانت تشهد تباطؤاَ في معدلات الإنجاز منذ عدة أعوام .

ووجه المحافظ بسرعة انجاز العمل بالمشروعات وإنهاؤها في أسرع وقت مشددا على تحقيق طفرة في تنفيذ المشروعات والانتهاء الكامل من تنفيذ محطات الصرف الصحي وخطوط الطرد وشبكات الانحدار للبدء في أعمال الوصلات المنزلية في كافة المدن الزينية التي يتم العمل بها والتي من المقرر إنجاز معظم المشروعات وإنهائها حتى العام المقبل 2025 لإحداث طفرة في مشروعات الصرف الصحي بالمحافظة وحتى يشعر المواطن بقيمة ما تم إنجازه وما تقوم به الدولة من جهود لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

وأكد المحافظ علي ضرورة الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة الخاصة بدخول خدمة الصرف الصحي في القري والمراكز والمدن بمحافظة الأقصر، مكلفاً رؤساء المدن بالتنسيق مع هيئة مشروعات الصرف الصحي وشركة مياه الشرب بوضع ملصقات تعريفية بالتوقيتات المحددة لإنهاء مشروعات الصرف الصحي في القري والمدن وفي المحطات.

ونوه المحافظ الي متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الصرف الصحي في مدن القرنة وقري الحبيل والبغدادي ومدينة البياضية بالإضافة إلى موقف مشروعات الصرف الصحي في أرمنت وما تم تنفيذه في مشروعات الصرف الصحي بإسنا.

وأعلنت هيئة مشروعات الصرف الصحي بالمحافظة عن توقيتات انتهاء مشروعات الصرف الصحي بكافة مدن المحافظة ومدن الزينية والطود حيث من المقرر دخول خدمة الصرف الصحي في قرية المدامود بحري نهاية سبتمبر المقبل، والزينية بحري نهاية أكتوبر المقبل والصعايدة نهاية يناير العام القادم والمدامود العجوز نهاية مارس العام المقبل والزينية قبلي نهاية ابريل العام المقبل والعشي نهاية مايو العام المقبل والمدامود قبلى نهاية يونيو العام المقبل ، وفي مدينة الطود من المقرر دخول محطة نجع أبو مسلم الخدمة في نهاية ديسمبر العام الجاري ونجع حسين حسن ونجع مكي اسماعيل يونيو العام المقبل في حالة توفر التمويل اللازم.



كيف ساهمت خطوات محافظ الأقصر في دعم مشروعات الصرف الصحى



مشروع الصرف الصحى فى أرمنت



مشروع الصرف الصحى فى إسنا



مشروع الصرف الصحى فى البغدادى



مشروع الصرف الصحى فى البياضية_1



مشروع الصرف الصحى فى الحبيل



مشروع الصرف الصحى فى الزينية بحرى



مشروع الصرف الصحى فى الزينية قبلى_1



مشروع الصرف الصحى فى الزينية



مشروع الصرف الصحى فى الصعايدة_2



مشروع الصرف الصحى فى الطود_1



مشروع الصرف الصحى فى العشي_2



مشروع الصرف الصحى فى القرنة_1



مشروع الصرف الصحى فى المدامود العجوز



مشروع الصرف الصحى فى المدامود بحرى



مشروع الصرف الصحى فى المدامود قبلى_1



مشروع الصرف الصحى فى نجع أبو حروقة



مشروع الصرف الصحى فى نجع أبو مسلم



مشروع الصرف الصحى فى نجع الترعة والقباحى



مشروع الصرف الصحى فى نجع العمدة



مشروع الصرف الصحى فى نجع حسين حسن



مشروع الصرف الصحى فى نجع مكى إسماعيل



