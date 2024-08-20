قطع الكهرباء عن بعض القرى والمناطق ببنى سويف الأربعاء والخميس.. التفاصيل

بنى سويف - هانى فتحى

أعلن قطاع كهرباء بنى سويف، أنه قد تقرر فصل التيار عن عدد من القرى والمناطق بدائرة مركز ومدينة بني سويف، من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 12 ظهرا على مدار يومين "غدا الأربعاء وبعد غد الخميس"، نظرا لأعمال تنزيل أبراج تابعة لشركة نقل الكهرباء، مما يستلزم فصل المغذيات التى تخدم تلك المناطق.

وبحسب بيان القطاع، سيتم قطع الكهرباء غداً الأربعاء" 21 أغسطس" عن (تزمنت، الحلابية ،عملية مياه الحلابية، صرف مصطفي طاهر)، ويوم الخميس "22 أغسطس"عن (الدوية ،بني عفان ،باروط ،صرف الدوية، صرف بنى عفان، صرف الحماوي، صرف مصطفي طاهر).

ويتوجه القطاع بالاعتذار عن فصل التيار بسبب هذا الإجراء بهدف رفع كفاءة الخدمة، مناشداً المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.