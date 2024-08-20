فيديو.. عميد كلية أصول الدين: نجهز الطلاب بالمعرفة لمواجهة التحديات الفكرية الحديثة

كتب محمد عبد المجيد

قال الدكتور خالد عبد العال، عميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر، إن كلية أصول الدين تُعد من الكليات الأساسية في جامعة الأزهر التي تجمع بين التعليم الديني والتخصص في الدفاع عن العقيدة الإسلامية.

وأشار عميد كلية أصول الدين بالمنوفية، خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، بحلقة برنامج "بكرة"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الثلاثاء، إلى أن الكلية تقوم على جانبين رئيسيين: الأول هو نشر وتعليم سماحة الإسلام وتعاليم القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بينما الثاني هو الدفاع عن العقيدة ضد الشبهات والتيارات المتطرفة والمنحرفة التي تعادي الإسلام وتؤثر على استقرار الأوطان.

وأوضح أن كلية أصول الدين تعد واحدة من ثلاث كليات أساسية في جامعة الأزهر إلى جانب كليتي اللغة العربية والشريعة، وقد تفرعت منها كليات أخرى مثل كليات الدراسات الإسلامية التي تنتشر في مختلف المحافظات المصرية.

وفيما يتعلق بالدراسة داخل الكلية، ذكر أن السنة الأولى والثانية تُعرف بالشعبة العامة حيث يتعرف الطلاب على جميع المواد الأساسية، ابتداءً من السنة الثالثة، يبدأ الطلاب في التخصص في أحد الأقسام الأربعة المتاحة: العقيدة والفلسفة، التفسير وعلوم القرآن، الحديث وعلومه، والدعوة والثقافة الإسلامية.





وأضاف أن الطلاب في السنتين الأوليين يدرسون مواد عامة تشمل اللغة الإنجليزية أو الفرنسية، بالإضافة إلى المواد الأساسية في العقيدة والتفسير والحديث.

وفيما يخص تخصصات الأقسام، أكد أن كل قسم يقدم مواد دراسية متخصصة؛ على سبيل المثال، قسم العقيدة والفلسفة يدرس التوحيد، الملل والنحل، والتيارات الحديثة مثل الحداثة وما بعد الحداثة، والأفكار الإلحادية، مؤكدا أن الطلاب في هذا التخصص يتعلمون كيفية الدفاع عن العقيدة الإسلامية ومواجهة الأفكار الضالة.

وشدد عبد العال على أهمية التخصص في مواجهة التحديات الفكرية الحديثة، لا سيما في ظل انتشار الأفكار الإلحادية والمتطرفة عبر الإنترنت، مؤكدا أن كلية أصول الدين تساهم في تجهيز الطلاب بالمعرفة والقدرة على التعامل مع هذه التحديات، مما يجعلها من الكليات ذات الأهمية الكبيرة في الوقت الحالي.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.وتبث قناة الناس عبر تردد 12054رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

