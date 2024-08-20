عروض عالمية وأجواء من الإثارة.. العلمين تترقب انطلاق معرض مصر الدولى للطيران

أيام قليلة تفصل مدينة العلمين الجديدة عن معرض مصر الدولي للطيران والفضاء 2024 ، والمقرر انطلاق نسخته الأولي 3 سبتمبر المقبل، بساحة العرض المكشوف، وسط أجواء حماسية من الإثارة والتشويق.

وتبدأ العروض الجوية في الفترة ما بين 3 و5 سبتمبر، بمشاركة أكثر من 300 شركة وجهة من مصنعى الطيران وصناعات الفضاء حول العالم، ممثلين لأكثر من 100 دولة ، ليتم خلال الفعاليات الكشف عن طرازات مختلفة للطائرات المدنية والعسكرية والموجهة.



معرض مصر للطيران

ويتضمن الحدث الاستثائي الذي ينعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، عروض لفرق الاستعراضات الجوية العالمية .

وكان الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني قد تفقد قبل أيام مطار العلمين الدولي للاطمئنان على ما تم من تجهيزات وترتيبات لوجستية بالمطار، وكذلك الاطمئنان على تسخير كافة الإمكانيات لتقديم جميع التيسيرات اللازمة للضيوف والوفود المشاركين في معرض "مصر الدولي للطيران والفضاء 2024".

وبدأ الوزير جولته بمتابعة انتظامية العمل وحركة التشغيل بالمطار حيث تفقد صالات السفر والوصول، وكاونترات الجوازات ومنطقة سيور الحقائب والبنوك العاملة داخل صالة الوصول والمعنية بإجراءات تأشيرة الركاب الأجانب، ومنطقه الأسواق الحرة للتأكد من مستوى الخدمات المقدمة للعملاء، بالإضافة إلى تفقد جميع الاستراحات الخاصة بدرجة رجال الأعمال، لمتابعة استعدادات المطار لاستقبال ضيوف المعرض والاطمئنان على كافة الترتيبات، موجهًا بضرورة اتخاذ بعض الاجراءات التي تدعم تقديم كافة التسهيلات اللازمة لاستقبال ضيوف مصر المشاركين في هذا الحدث الهام.

كما تفقد الخدمات التى تقوم بها سلطات المطار لتسهيل وصول وسفر الوفود المشاركة، مشددًا بضرورة تكثيف وتوزيع عدد المنسقين العاملين بالمطار بجانب تواجد فرق العمل من العلاقات العامة على مدار الساعة للمشاركة في استقبال الضيوف وتسهيل إجراءات وصولهم وسفرهم بسهولة ويسر؛ مؤكدًا على أن الدولة المصرية تحرص على توفير كل ما يلزم من إمكانيات وقدرات لنجاح هذا المعرض، الذي يمثل فرصة هامة لتسليط الضوء على التطور الكبير في مجال صناعه النقل الجوي.

وأشار الوزير إلى أن انطلاق المعرض بـ مدينة العلمين الجديدة بقيمتها كمدينة عالمية، واحتضانها لهذا الحدث الكبير يدعم من مكانتها الرائدة على خريطة السياحة العالمية؛ خاصة في ضوء ما تتمتع به من إمكانيات وموقع استراتيجي متميز، يجعلها رمزًا بارزًا لما تحققه الدولة المصرية من إنجازات تنموية يشير إلى رؤيتها المستقبلية الواعدة.