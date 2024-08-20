عبد الله يحيى يؤدى القسم عضوا بالمجلس السيادى بالسودان أمام البرهان

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أدى عضو مجلس السيادة الانتقالي عن تجمع "قوى تحرير السودان" عبد الله يحيى أحمد حسين، القسم أمام رئيس المجلس القائد العام للقوات المسلحة بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان .

وذكر إعلام مجلس السيادة في بيان اليوم الثلاثاء، أن عبد الله يحي أدى القسم، بحضور الأمين العام للمجلس الفريق ركن محمد الغالي، ورئيس الجهاز القضائي بولاية البحر الأحمر ممثل رئيس القضاء.

وقال عبد الله يحي إن الأولوية في المرحلة القادمة تتمثل في بسط الأمن والاستقرار وعودة النازحين واللاجئين إلى قراهم ومناطقهم، وتقديم أفضل خدمة للمواطنين ورعاية مصالحهم.

وكان البرهان قد أصدر مرسوما دستوريا يوم 6 أغسطس الحالي يقضى بتعيين عبد الله يحيى أحمد حسين عضوا بمجلس السيادة الانتقالي عن تجمع "قوى تحرير السودان".