ضبط 500 كجم أسماك ودواجن مجمدة غير صالحة للاستهلاك فى بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

واصلت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة بورفؤاد بقيادة الدكتور إسلام بهنساوي رئيس المدينة، اليوم الثلاثاء، حملات مكبرة على المطاعم وسلاسل الغذاء والهايبر والسوبر ماركت والأفران بالمدينة لمراجعة تواريخ الصلاحية للمنتجات وسلامة المنتجات الغذائية، وذلك للتأكد من مدى التزامها بالاشتراطات البيئية طبقا لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون 9 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

جاء ذلك انطلاقاً من توجيهات اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، بشن حملات على المطاعم والأسواق والمحال للتأكد من سلامة الأغذية المقدمة للمواطنين، وبحضور كل من مسعد الأمير ممثلاً عن مديرية التموين والنجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، خالد فويلة مدير إدارة المتابعة بمدينة بورفؤاد، والمهندسة ناهد أبو العلا ممثلاً عن مديرية الزراعة، والدكتور أمجد يسري رئيس قسم التفتيش على اللحوم، والدكتورة ضحى جمال مدير صحة البيئة ، والدكتورة يارا زهران ممثلاً عن مديرية الصحة، والدكتور محمد هادي الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ومازن المجار مفتش بالإدارة العامة للمتابعة الداخلية والحوكمة، والمهندسة أميمة محمد مديرة إدارة شئون البيئة بمدينة بورفؤاد، والأستاذ محمد ثروت مكتب مراقبة الأغذية بمدينة بورفؤاد.

وأسفرت الحملة، عن ضبط حوالي 500 كيلو جرام من الأسماك والدواجن المجمدة متغيرة في خواصها الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وجرى تحرير محضر بالواقعة وتم اعدام كافة المضبوطات بالطرق القانونية.

كما قدم رئيس مدينة بورفؤاد، الشكر لفرق العمل المشاركة في الحملات التفتيشية، مؤكدا على استمرار وتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق ومنافذ البيع والمطاعم ومحلات الجزارة والمخابز والسلاسل التجارية والهايبر ماركت ومخابز العيش السياحي والمطاعم التي تقدم المأكولات الشعبية، للوقوف على مدى صلاحية المنتجات الغذائية المعروضة وتوافر الاشتراطات الصحية والبيئية؛ حرصًا على سلامة وصحة المواطنين مع عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



الحملة



جانب من حملة التموين