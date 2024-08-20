ضبط 143 مخالفة متنوعة فى مجال المخابز والأسواق بالدقهلية

الدقهلية - سارة الباز

أعلن علي حسن، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية عن القيام بحملات متنوعة من المديرية: (الرقابة التموينية - البيوع التجارية - الرقابة التجارية)، والإدارات التابعة لها: ( نبروه، بني عبيد، بندر ميت غمر، مركز المنصورة، شربين، مركز ميت غمر، بلقاس).

وأفاد وكيل وزارة التموين بالدقهلية بأنه بناء على التقرير المعروض عليه من المنسق الإعلامي للمديرية الدكتور أحمد أبو الغيط، معاون مدير المديرية للرقابة والإعلام بتحرير المخالفات التالية:

- في مجال الرقابة على المخابز تم المرور على 250 مخبز، وتم تحرير 91 مخالفة كالآتي: محضر غلق بدون إذن، محضر انتهاء من الإنتاج، محضر عدم وجود ميزان، 3 محاضر عدم وجود سجل تفتيش، 4 محاضر عدم نظافة أدوات العجين، 4 محاضر عدم إعطاء بون صرف، 8 محاضر تصرف في دقيق بقيمة 17 شيكارة، 27 محضر عدم مطابقة للمواصفات، و 42 محضر نقص وزن ما بين (7 - 25) جم.

- في مجال الرقابة على الأسواق تم تحرير 52 مخالفة كالآتي:

28 محضر عدم إعلان عن الأسعار، 12 محضر عدم وجود شهادة صحية، 2 محضر بيع بأزيد من السعر الرسمي (سجائر)، 2 محضر سلع بدون فواتير، 2 محضر غلق في مواعيد العمل الرسمية (تاجر تمويني)، محضر مزاولة نشاط بدون ترخيص، ومحضر عدم إعلان عن وجود مخازن، ومحضر عمل أكازيون بدون تصريح، ومحضر سلع مجهولة المصدر، ومحضر عدم إعلان عن الأسعار والأوزان (مخابز سياحية)، ومحضر تجميع سلع مدعمة (مواد بترولية).



وتم ضبط طن فول، 2 طن ملح، 2 طن خليط زوائد، 400 لتر بنزين 80، 10 شيكارة سماد.

يأتي ذلك بناءً على توجيهات اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، وعلى تعليمات علي حسن، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية، وبمتابعة كلاً من: محمد زغلول، مدير عام الرقابة، والدكتورة شيماء الهندي، مدير عام شئون التجارة الداخلية.



