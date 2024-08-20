صحة دمياط تنجح فى ضبط 2 طن ونصف منتجات ألبان فاسدة

دمياط - هيثم مراد

قامت مديرية الصحة بدمياط بشن حملة مكبرة استهدفت بعض المحال التجارية والثلاجات بمدينة فارسكور، والتي تمكنت من ضبط كميات من منتجات الألبان غير الصالحة للاستخدام الآدمي.

ونجحت الحملة في ضبط 2.5 طن منتجات ألبان متغيرة الخواص، بينما احتوت كميات منها على مادة الفورمالين الضارة.

وأكدت الدكتورة جيهان الديب وكل مديرية الصحة بدمياط، أن المديرية تسعي إلي تكثيف تلك الحملات خلال الفترة الخاليه ضمانا لتقديم غذاء. آمن للمواطنين، موضحة أن هناك تنسيق قوي بين مديرية الصحة وباقي الجهات التنفيذية المعنية برقابة الأسواق من تحب تنفيذ الحملات الانضمامية في قادم الأيام.

واوضحت وكيل مديرية الصحة بدمياط، أنه تم إخطار النيابة العامة بنتائج تلك الحملة وذلك تمهيدا لاستكمال الإجراءات حيال المخالفين واتخاذ ما يلزم من إجراءات، مشيرة إلي أن المضبوطات تم التحفظ عليها تمهيداً لاعدامها بمعرفة لجنة مختصة.

وأشارت الدكتورة جيهان الديب وكيل مديرية الصحة بدمياط، إلي ضرورة الابلاغ عن أية مخالفات. يتم رصدها مو خلال قنوات الاتصال المختلفة التي اتاحتها المحافظة،موضحة أن هناك تعليمات بشأن التعامل بصورة فورية مع أية شكاوى المواطنين بهذا الشأن، مؤكدة أن هناك تكثيف لتلك الحملات لمتابعة التزام أصحاب المحال التجارية بعرض منتج آمن على المواطنين.