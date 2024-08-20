رئيس جامعة الإسكندرية يهنئ طالبة تجتاز البرنامج الدولى للتأهيل للقيادة

الإسكندرية أسماء على بدر

هنأ الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، الطالبة بكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية- فرح مصطفى محمود- وذلك بمناسبة انتهائها من برنامج Global Village for Future Leaders، فى إطار حصولها على منحة ممولة بالكامل من معهد Iacocca التابع لجامعة Lehigh الأمريكية، متمنياً لها النجاح والتوفيق.

ومن جانبه، كرم الدكتور أحمد وهبان، عميد كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية الطالبة، موضحاً أن المنحة التي اجتازتها استهدفت بالأساس تجميع رواد الأعمال المحترفين الشباب وطلاب الجامعات المتقدمين من جميع أنحاء العالم للتعلم من القادة الحاليين ونقل الخبرات المتراكمة عبر برنامج تعليمي مكثف ومتنوع قوامه تطوير رؤيتهم القيادية الشخصية، وبناء علاقات تدوم مدى الحياة أملاً في تكوين رؤى جديدة للقيادة المستقبلية.

ومن جانبها، قدمت الطالبة الشكر لرئيس الجامعة وعميد الكلية وأساتذتها بالكلية على الدعم الذى تلقته من جانبهم، لافتة إلى أن البرنامج التدريبي وفر لها فرص الاحتكاك المباشر مع العديد من الجهات الدولية مثل منظمة الأمم المتحدة والبنك الدولي ومنظمة العمل الدولية، فضلاً عن حضورها ورش عمل ومحاضرات باعتبارها المشارِكة العربية الوحيدة في البرنامج، كما حظيت بفرصة التواصل مع 55 مشاركًا من 38 دولة مختلفة.

وأضافت أنها شاركت أيضاً فى مشروع استراتيجي لاكتشاف شراكات محتملة بين مصر وسنغافورة، كما حصلت على فرصة تدريب هناك مع شركة Ilico Genetics وهي شركة أمريكية مقرها فيلادلفيا تركز على الكشف المبكر عن سرطان المعدة، كما عملت مع فريق دولي من القادة العالميين على تطوير استراتيجية تسويق وتحليل بيانات لتلك الشركة.