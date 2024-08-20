اليوم السابع
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الثلاثاء، 20 أغسطس 2024 04:56 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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رئيس المجلس الوطنى الفلسطينى يدين قصف الاحتلال مدرسة تؤوى نازحين بغزة

الثلاثاء، 20 أغسطس 2024 04:00 م
رئيس المجلس الوطنى الفلسطينى يدين قصف الاحتلال مدرسة تؤوى نازحين بغزة روحي فتوح
أ ش أ

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أدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، جريمة قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي مدرسة مصطفى حافظ في مدينة غزة، التي تؤوي المئات من النازحين، والتي أسفرت عن استشهاد وإصابة عشرات المواطنين.

وقال فتوح في بيان صادر عن المجلس اليوم الثلاثاء، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن تكرار عمليات قصف أماكن إيواء النازحين في المدارس وقتل المئات من الأطفال والنساء، يأتيان لثقة الاحتلال المطلقة بأن المجتمع الدولي لن يحرك ساكناً باستثناء الإدانات غير المجدية.

وطالب المجتمع الدولي بمواقف وإجراءات عملية لوقف حرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.







المجلس الوطنى الفلسطينى

روحي فتوح

مدرسة مصطفى حافظ

غزة




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