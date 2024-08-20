رئيس الكشافة الفلسطينية: استضافة مصر للمؤتمر الكشفي يؤكد مكانتها على عالميا

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قدم الفريق جبريل الرجوب رئيس جمعية الكشافة الفلسطينية التهنئة لمصر على الاستضافة التاريخية للمؤتمر الكشفي العالمي الذي تحتضنه القاهرة في الفترة من 17 وحتى 23 أغسطس الجاري وجهود التنظيم لهذا الحدث، مؤكدا أن هذا الحدث هو مصدر فخر لكل الكشافة العرب.



وأكد الرجوب، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش المؤتمر الكشفي العالمي بالقاهرة، أن مصر هي ثاني دولة في الإقليم العربي بعد تونس في عام 2005، التي تستضيف هذا الحدث العالمي مما يؤكد مكانة مصر على مستوى العالم، مشيرا إلى أن هناك اهتماما غير عادي "رياضيي وسياسيي وثقافي"، مما يدل على اهتمام مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة إنجاح هذا المؤتمر الدولي.



كما أشاد بدور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي ومشاركته في أعمال المؤتمر، بالإضافة إلى المتطوعين الذي يقومون على خدمة ضيوف مصر.



وأشار الرجوب إلى أن المنظومة الرياضية والكشفية والأوليمبية والشبابية هي منظومة واحدة لها ممثل واحد برعاية واحدة ببرنامج واحد وهي ليست جزءا من الانقسام السياسي ولا جزء من الانقسام الجغرافي، وهذا يعد إنجازاً عظيما فنحن نرى في إنجاز هذه المنظومة هي أحد رموز الوطنية الفلسطينية وأحد تجليات النضال الوطني الفلسطيني.



وقال الرجوب إننا نسعى لتنمية هذا القطاع وتشكيل الوعي والقيم والأخلاق والحب، ونشر قيم الكشافة على أن يكون جزءا فاعلا ومؤثرا في بناء وعي الإنسان الفلسطيني، لكن الاحتلال يقف عائقا بالحصار الذي يفرضه وبشح إمكانياتنا ولكن نعوض هذا النقص بصمود شعبنا.



وأضاف أن الوفد الفلسطيني شارك في هذا المؤتمر لكي نقدم معاناتنا وعظمة وإصرار الشعب الفلسطيني أمام آلة الحرب الإسرائيلية.



وانطلقت يوم السبت الماضي فعاليات المؤتمر الكشفي العالمي الثالث والأربعين رسميا في القاهرة، بمشاركة أكثر من 2000 كشاف من 176 دولة في حدث يستمر سبعة أيام، وتنظمه المنظمة العالمية للحركة الكشفية ويستضيفه الاتحاد العام المصري للكشافة والمرشدات.