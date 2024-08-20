حياة كريمة.. الكشف والعلاج مجانا فى قافلة طبية بقرية المخاضة بالإسماعيلية

الإسماعيلية-صبرى غانم

حرصت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة والسكان بالإسماعيلية، على تفقد القافلة الطبية بقرية المخاضة بإدارة فايد الصحية، فى يومها الأول، والتى نظمتها مديرية الصحة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة».

يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وتعليمات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بتكثيف القوافل العلاجية للمواطنين، والتى تُعنى بالاِهتمام بصحة المواطن والوصول للقرى الأكثر اِحتياجا وتتضمن القافلة الكشف والعلاج مجانًا فى التخصصات الطبية المختلفة.

وتفقدت وكيل وزارة الصحة توقيع الكشف الطبى على المرضى فى التخصصات الطبية المختلفة والتى تشمل 6 عيادات تخصصية "الباطنة، الجراحة العامة، الأطفال، النساء والتوليد، الأسنان، تنظيم الأسرة، والكشف عن أمراض السكر والضغط وندوات التثقيف، وإجراء الأشعة والإحالة والفحوصات المعملية، وصرف العلاج اللازم للمرضى مجانًا، وبلغ عدد من تم توقيع الكشف الطبى عليهم 350 مريض خلال اليوم الأول للقافلة.

وأشارت الدكتورة بثينه بركات منسق القوافل إلى أن التردد على القافلة على مدار اليوم الأول كان على جميع التخصصات الطبية، حيث استقبلت 85 مواطنا بعيادة الباطنة، و104 حالات بعيادة الأطفال، 71 مواطنا بالجراحة العامة، 34 مواطنا بعيادة الأسنان، واستقبلت عيادة تنظيم الأسرة 14 سيدة، و19 سيدة بعيادة النساء، أما عيادة الكشف عن الأمراض المزمنة الضغط والسكر إستقبلت 22 حالة، وتم صرف الأدوية المجانية من صيدلية القافلة المتواجد بها قائمة متنوعة من الأدوية مجانًا فضلا عن ندوات التوعية والتثقيف الصحى للمترددين.