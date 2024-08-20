جامعة الإسكندرية تعلن الخطة الزمنية للعام الجامعى 2024/2025

الإسكندرية أسماء على بدر

استعرض مجلــس شئــون التعليــم والطلاب خلال انعقاده برئاســة الدكتور على عبد المحسن القائم بأعمال نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، الخريطة الزمنية لسير الدراسة للعام الجامعي 2024/2026 وفقاً لما أعلنه المجلس الأعلى للجامعات، حيث تبدأ الدراسة فى 28 سبتمبر 2024 وتستمر حتى 2 يناير 2025، وتبدأ إجازة الفصل الدراسى الأول يوم 25 يناير 2025 وتستمر لمدة اسبوعين، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم 8 فبراير 2025 ويستمر حتى 29 مايو 2025 وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال شهر يونيو 2025 وفقاً لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

وأكد الدكتور على عبد المحسن على وكلاء الكليات ضرورة الالتزام بتطوير منظومة الإرشاد الأكاديمي بشكل متكامل عبر تقديم الدعم والتدريب للسادة أعضاء هيئة التدريس وتوفير الأدلة الإرشادية والمحاضرات التوعوية للطلاب لتعريفهم بكل ما يلزمهم عن القوانين واللوائح المنظمة لدراستهم بالجامعة بشكل واضح وبسيط وإرسال رسائل إلكترونية للطلاب على بريدهم الالكتروني الجامعى لتوضيح الإجراءات المتعلقة بنظام دراستهم.

وقدم الدكتور علي عبد المحسن الشكر لوكلاء الكليات على الجهد المبذول خلال العام الدراسى المنصرم وإعلان نتائج جميع الكليات فى موعدها وانتظام أعمال امتحانات القدرات وفقاً للنظم واللوائح المقررة من قبل المجلس الأعلى للجامعات.

وخلال المجلس، قدمت الدكتورة غادة الخياط مدير مركز الابتكارات التربوية والتعلم عن بُعد، عرضًا تقديميا عن أهم أنشطة المركز السابقة والجارية وعلى رأسها مشروع حاضنة الأعمال PILOT، ودور المركز في تقديم الدعم الفني لأعضاء هيئة التدريس وإنتاج المقررات الإلكترونية والرقمية، وتنظيم ورش العمل عن التعليم الرقمي، والمؤتمرات الدولية بشكل دورى وبرامج التدريب الموسمى للسادة أعضاء هيئة التدريس بالإضافة إلى العديد من الأنشطة والمبادرات.

وأشاد الدكتور على عبد المحسن بمجهود الادارة العامة لرعاية الشباب والمشاركة المتميزة لطلاب وطالبات الجامعة بفعاليات وأنشطة مهرجان العلمين وقدم الدكتور على عبد المحسن التهنئة للسادة الذين صدرت لهم قرارات رئيس الجامعة وهم الدكتور أيمن شتيوى بتكليفه للقيام بأعمال عميد كلية الأعمال، الدكتورة ماجدة مدبولى بتكليفها للقيام بأعمال عميد كلية الحاسبات وعلوم البيانات، الدكتور اسلام أمين بتعيينه وكيلاً لكلية التربية الرياضية بنين لشئون التعليم والطلاب، الدكتورة جيهان أبو الخير بتعيينها وكيلاً لكلية التربية النوعية لشئون التعليم والطلاب، وتجديد تعيين كل من الأستاذ الدكتور إبراهيم رحاب، والدكتور سامح نخلة عضوين من الخارج بمجلس شئون التعليم والطلاب .