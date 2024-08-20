تفاصيل انطلاق معرض مصر الدولى للطيران والفضاء 2024 بالعلمين.. إنفوجراف

فى مدينة العلمين الجديدة ينطلق معرض مصر الدولي للطيران والفضاء 2024، فى نسخته الأولى بالفترة من يوم 3 وحتى 5 سبتمبر المقبل، بساحة العرض المكشوف، وسط أجواء حماسية من الإثارة والتشويق.



معرض مصر الدولى

وتبدأ العروض الجوية بمشاركة أكثر من 300 شركة وجهة من مصنعى الطيران وصناعات الفضاء حول العالم، ممثلين لأكثر من 100 دولة ، ليتم خلال الفعاليات الكشف عن طرازات مختلفة للطائرات المدنية والعسكرية والموجهة.

ويتضمن الحدث الاستثائي الذي ينعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، عروض لفرق الاستعراضات الجوية العالمية.