اليوم السابع
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الثلاثاء، 20 أغسطس 2024 03:38 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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تفاصيل انطلاق معرض مصر الدولى للطيران والفضاء 2024 بالعلمين.. إنفوجراف

الثلاثاء، 20 أغسطس 2024 02:38 م
تفاصيل انطلاق معرض مصر الدولى للطيران والفضاء 2024 بالعلمين.. إنفوجراف معرض مصر الدولي للطيران والفضاء 2024

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فى مدينة العلمين الجديدة ينطلق معرض مصر الدولي للطيران والفضاء 2024، فى نسخته الأولى بالفترة من يوم 3 وحتى 5 سبتمبر المقبل، بساحة العرض المكشوف، وسط أجواء حماسية من الإثارة والتشويق.

معرض مصر الدولى
معرض مصر الدولى

وتبدأ العروض الجوية بمشاركة أكثر من 300 شركة وجهة من مصنعى الطيران وصناعات الفضاء حول العالم، ممثلين لأكثر من 100 دولة ، ليتم خلال الفعاليات الكشف عن طرازات مختلفة للطائرات المدنية والعسكرية والموجهة.

ويتضمن الحدث الاستثائي الذي ينعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، عروض لفرق الاستعراضات الجوية العالمية.







العلمين

العلمين الجديدة

معرض مصر للطيران

معرض مصر الدولى للطيران

ايجيبت اير شو

إيجيبت إير شو




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