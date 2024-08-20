تفاصيل أول أيام المرحلة الثانية بمكتب التنسيق الفرعى بجامعة القناة.. فيديو

الإسماعيلية-صبرى غانم

شهد اليوم الأول من المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات والمعاهد داخل مكتب التنسيق الفرعي بجامعة قناة السويس إقبالاً ملحوظاً، حيث سجل 155 طالبا وطالبة من شعبة علمي علوم، و55 طالبا وطالبة من شعبة علمي رياضة، و37 طالبا وطالبة من شعبة أدبي، ليصل إجمالي عدد الطلاب المسجلين إلى 247 طالباً.

ورحب الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس بطلاب المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات والمعاهد، مشيراً إلى أن هذا الإقبال الكبير من الطلاب، دليل على الثقة الكبيرة في نظام التنسيق بالجامعة، مقدماً الشكر لجميع القائمين بالعمل داخل مكتب التنسيق على جهودهم المبذولة في تنظيم هذه المرحلة، مطالباً بمواصلة العمل على تسهيل الإجراءات وتقديم الدعم الكامل للطلاب خلال فترة التنسيق.

ومن جانبه واصل الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، جولاته التفقدية داخل مكتب التنسيق الفرعي بالجامعة في اليوم الأول من المرحلة الثانية للتنسيق، واستمع إلى تساؤلات الطلاب ، مطالباً إياهم بالإستفادة من هذه الفترة لتسجيل بياناتهم بدقة واختيار التخصصات التي تتناسب مع ميولهم وطموحاتهم.

فيما أوضح الدكتور تامر شوقى، مدير مركز التحول الرقمي ورئيس مكتب التنسيق، أن اليوم الأول لتنسيق المرحلة الثانية شهد إقبالاً جيداً، مما يعكس نجاح الترتيبات التقنية والتنظيمية التي تتم داخل مكتب التنسيق، مؤكداً على التزام مكتب التنسيق بتقديم أفضل الخدمات للطلاب من خلال إستخدام أحدث الحلول الرقمية لضمان تجربة سلسة وفعالة.

بينما أوضحت الدكتورة هبة الدناصوري، نائب رئيس مكتب التنسيق أن العمل مستمر داخل مكتب التنسيق حتى السبت 24 أغسطس، من التاسعة صباحاً وحتى الثانية ظهراً، لافتة إلى أن المكتب يواصل العمل بكامل طاقته لدعم الطلاب الذين يفضلون التعامل المباشر.

وأشار شريف فاروق، أمين عام الجامعة، إلى أهمية التعاون بين جميع الجهات المعنية لضمان نجاح عملية التنسيق، مؤكدًا على التزام الجامعة بتقديم أفضل الخدمات للطلاب لافتاً إلى أن العمل مستمر خلال يومي الجمعة والسبت.

ويقوم الطلاب بالتسجيل وفقًا للحدود الدنيا المعلنة والتي تشمل 265 درجة للشعب العلمية و230 درجة للشعبة الأدبية.

