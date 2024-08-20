تعيين عدد من القيادات الجديدة بإدارات صحة شمال سيناء.. تعرف عليهم

العريش - محمد حسين

أصدر الدكتور أحمد سمير بدر، مدير مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء، قرارا بتعيين عدد من القيادات الجديدة في مختلف إدارات المديرية.

أعلنت مديرية الصحة فى بيان انه تضمن القرار تكليف الدكتور محمد فوزي موسى مديرًا لإدارة المستشفيات، الدكتور حاسم حمدي مديرًا لإدارة التدريب والمدارس، الدكتور علي أبو عالية مديرًا لإدارة الشيخ زويد.

الدكتور أشرف عبد الجواد مديرًا لإدارة الحجر الصحي، الدكتور محسن الفقي مديرًا لإدارة الجودة، الدكتورة وفاء محمد شحاته مديرًا لإدارة الزمالة المصرية.

الدكتورة أميرة خلوصي مديرًا لإدارة الأمراض المعدية، الدكتورة سلوى نجاح شحاته مديرًا لإدارة المتوطنة، الدكتور أيمن رمضان مديرًا لإدارة الحسنة.

الدكتور أحمد حسن مديرًا لإدارة العلاج الحر، سعد عبد العزيز شلبي مديرًا لإدارة الشئون الإدارية.



وأعرب الدكتور بدر عن تقديره وشكره للقيادات السابقة على جهودهم وعملهم خلال الفترة الماضية، مشيدًا بدورهم في دعم وتطوير المنظومة الصحية.



من جانبه، أوضح الدكتور أسامة سالم، وكيل مديرية الصحة، أن هذه القرارات تأتي ضمن الخطط التصحيحية الهادفة إلى الارتقاء بالخدمات الطبية وتحسين مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمرضى والمواطنين في المحافظة.