"تعليم قنا" تنظم رحلة ترفيهية لـ35 طالبا من ذوى الهمم إلى مدينة الإسكندرية

قنا صابر سعيد

نظم مجلس الأمناء والأباء والمعلمين بمديرية التربية والتعليم بمحافظة قنا، رحلة ترفيهية إلي مدينة الإسكندرية، لعدد 35 طالبا من طلاب مدارس التربية الخاصة من ذوي الهمم بمحافظة قنا.

وأوضح المهندس سعيد حسن، رئيس مجلس الأمناء والأباء والمعلمين بمديرية التربية والتعليم بقنا، أن الرحلة الترفيهية استهدفت 35 طالبا من ذوي الهمم بمدارس التربية الخاصة بمحافظة قنا، يشرف عليهم 16 مشرفا بواقع مشرف لكل 5 طلاب من العاملين بتلك المدارس، وذلك بغرض التعرف وزيارة معالم مدينة الأسكندرية، السياحية، والثقافية، والترفيهية بجهود خاصة من مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بمديرية التربية والتعليم بقنا.



وأضاف حسن، أن الرحلة الترفيهية للطلاب من ذوى الهمم استغرقت 7 أيام، اشتملت على زيارة المعالم السياحية، والثقافية، والترفيهية، بمدينة الأسكندرية، حيث اشتمل برنامج الرحلة على زيارة قلعة قيتباى، ومكتبة الأسكندرية، وقصر المنتزه، وذلك انطلاقا من رؤية القيادة السياسية، للاهتمام ورعاية ذوى الهمم على مختلف المستويات والأصعدة، مشيرًا إلى أنه سيجرى تنظيم رحلة مماثلة لعدد من الطلاب الأيتام بمدارس محافظة قنا.