تركيب 32 عامود إنارة لتوفير إضاءة ليلية بجبانة أسوان التاريخية.. صور

أسوان - عبد الله صلاح

نجحت جهود لجنة تكريم الإنسان بمحافظة أسوان، فى إضاءة مقابر جبانة أسوان، لتسهيل عملية دفن الموتى فى أوقات المساء.

وأكد الدكتور عز الصادق، مقرر لجنة تكريم الإنسان بمحافظة أسوان لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة نجحت مؤخراً، بالتعاون مع الأزهر الشريف والأوقاف والآثار الإسلامية، من تركيب كشافات إضاءة بجبانة أسوان التاريخية لتساعد على توفير إنارة ليلية للمكان وتسهيل أعمال دفن الموتى ليلا.

وأضاف مقرر لجنة تكريم الإنسان، أنه تم تركيب كشافات لـ32 عامود إنارة تغطى مساحة 3000 متر مربع تقريباً، وجاء هذه الخطوة بعد الشكاوى المتعددة من أهالى أسوان لإنقاذ جبانة أسوان التاريخية، التى تضم عددا من القبور القديمة التى ترجع لسنة 35 هجرية، وتساهم فى طرد أى محاولة تسلل لخارجين عن القانون ومنعهم من تحويل المكان لأوكار يتعاطون فيها المخدرات ويمارسون الأعمال المنافية للآداب.

وأوضح الدكتور عز الصادق، أن لجنة تكريم الإنسان، المشكلة بقرار من محافظ أسوان، ساهمت فى إطار دورها المجتمعى أيضاً فى بناء أجزاء من الأسوار المتهدمة للجبانة، وتم تشكيل لجنة للإشراف على المدافن ومراقبة سير العمل بها وفحص العاملين بها ومتابعتهم وإجراء تحليل مخدرات لهم، مع إصدار بطاقات هوية للعاملين فى هذا المجال، لحماية قبور الموتى من العبث.

وأشار إلى أنه سيتم عقد دورات تدريبية لشرح وتعليم أحكام الجنائز، للتأكيد على قيام هؤلاء الأفراد بواجبهم بشكل شرعى، بالتنسيق مع الأزهر الشريف.