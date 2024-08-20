تحرير 235 محضرا وإعدام 1354 كجم أغذية وألبان غير صالحة للاستهلاك بالدقهلية

الدقهلية - سارة الباز

أعلن الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة والسكان بالدقهلية عن قيام إدارة مراقبة الأغذية خلال الأسبوع الماضي بشن حملات تفتيشية على 273 منشأة، تبين أن 74 منها دون ترخيص تستوجب الغلق الفوري؛ لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة.

وأوضح أن الحملات قد تمكنت من تحرير 235 محضرا، وسحب 103عينات؛ للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما تم إعدام 1354 كجم من أغذية متنوعة، و 315 لتراً من عصائر وألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمي، مع تغير في الخواص الطبيعية.

وأكد وكيل الوزارة على استمرار الحملات تباعًا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

وفى سياق متصل قام مكتب مراقبة الأغذية بالمطرية بضبط 20 كرتونة بإجمالي وزن قدره 360 كجم من جبن مطبوخ كامل الدسم نباتي الدهن، وجاري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المضبوطات.



