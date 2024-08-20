بدء تنفيذ أعمال صيانة ورفع كفاءة الطريق الإقليمى بقطاع المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية ، أنه ، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتواصل الدائم والفعال مع المواطنين والاستجابة لمطالبهم والتركيز على ما يهم المواطن بشتى القطاعات تنفيذاً لأهداف وملامح الجمهورية الجديدة نحو بناء الإنسان المصري، فقد تم إسناد الشركة الوطنية للطرق لأعمال صيانة ورفع كفاءة الطريق الإقليمي بدءاً من طريق الإسكندرية الصحراوى وحتى طريق السويس كمرحلة أولى بطول حوالى 150 كم وإسنادها لبعض الشركات للبدء في التنفيذ ومن بينها "قطاع محافظة المنوفية ".

وتابع المحافظ: بدأت الشركة في تشوين المعدات والآليات اللازمة بمنطقة أسفل الطريق الإقليمي بالباجور لتمركز الشركة المنفذة لمشروع صيانة الطريق الإقليمي وقد تم تجهيز الحواجز للبدء في تنفيذ أعمال الصيانة بقطاع المنوفية .

هذا ويتقدم شعب المنوفية بالشكر للقائمين على الشركة الوطنية للطرق برئاسة اللواء إيهاب سالم رئيس مجلس الإدارة على سرعة الاستجابة لطلبات أهالي ومواطني المحافظة وبعض المحافظات المجاورة ، مثمنين جهود الشركة في إنشاء العديد من المحاور والطرق الرئيسية الجديدة على مستوى محافظات الجمهورية وصيانة وإدارة الطرق بشكل يساهم في دفع عجلة التنمية المستدامة.

ووجه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية الوحدات المحلية بالتواجد الميداني والمتابعة المستمرة وتقديم الدعم اللوجستي للشركات المسند إليها أعمال الصيانة بنطاق المحافظة وذلك في إطار إنجاز وتسريع وتيرة العمل وإنجاز المهام لتحقيق السيولة المرورية والحد من الحوادث حفاظاً على أرواح المواطنين.