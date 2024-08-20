بدء تشغيل جهاز التصوير البوزيترونى المقطعى بقسم الأشعة بمعهد الكبد فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

أعلن الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، عن بدي تشغيل جهاز التصوير البوزيتروني المقطعي (PET/CT) المسح الذري بمعهد الكبد القومي واستقبال الحالات مشيرا إلي أن الجهاز يعد من أقوى أجهزة المسح الذري في مصر، حيث أنه مجهز بمواصفات تجعله من أكثر الأجهزة دقة في تشخيص ومتابعة الأورام في الجسم. كما أن جهاز معهد الكبد القومي يحتوي على خاصية الفلورو والتي تمكن الأطباء من عمل الإجراءات التداخلية كأخذ العينات في نفس وقت إجراء الفحص ، مضيفا أن المعهد يستقبل حالات التأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة والمرضي الراغبين في عمل الفحص بالجهاز .

وأشار الدكتور أحمد القاصد أنه يتم إجراء الفحص بماسح مقطعي 128 وهو الأكبر في مصر وبوجود خاصية HD التي تمكن الجهاز من وصول دقة الفحص إلى 2 مم لتشخيص الأورام في مراحل مبكرة واحجام صغيرة للغاية ،موضحا أن قسم الأشعه بالمعهد يعمل وفق البرامج الذكية لقراءة الفحوصات التشخيصية و التي تمكن من عمل دمج لفحص المسح الذري مع فحص الرنين المغناطيسي للوصول الى اعلى مستويات الكفاءة.

ولفت القاصد إلي قسم الأشعة أو التصوير الطبي التشخيصي والتداخلى بمعهد الكبد القومي بجامعة المنوفية يعد إحدى الصروح العلمية والطبية المتميزة لما يحتويه القسم على أحدث الأجهزة الطبية ووحدات الأشعة التشخيصية والتداخلية المتعددة وكذلك لما يقوم به هذا القسم من دور هام في مجال خدمة المرضى في المجالات التشخيصية المختلفة والعلاجية وخدمة الأطباء في المجالات البحثية والتعليمية والأكاديمية سواء بداخله أو على مستوى مصر والعالم العربى. .

كماأشار الدكتور أسامة حجازي عميد المعهد إلي أن قسم الاشعة التشخصية و التداخلية في المعهد مجهز بأجهزة متطورة لخدمة مرضى المحافظة و الدلتا. و يخدم القسم اكثر من ٥٠ الف حالة سنويا ما بين الفحوصات التشخيصية و العلاج التداخلي. ويقوم بكتابة التقارير مجموعة متميزة وذات خبرة واسعة من أساتذة الأشعة بالجامعة

وأوضح الدكتور محمد الحسيني رئيس القسم ان القسم يقوم باجراء خدمة الكى الحرارى للأورام الثانوية بالرئة والمنتشرة من أورام الكبد والقولون.وهو إجراء تداخلى عن طريق استخدام إبرة يتم ادخالها عن طريق الجلد ثم توجه بواسطة الأشعة المقطعية حتى تصل الى داخل الورم وينتج عنها حرارة عالية تؤدى إلى حرق الورم ، وإجراء القسطرة العلاجية لأورام الكبد المعروف بالحقن الشريانى الكيماوى لأورام الكبد ، وكذلك علاج الصفراء الإنسدادية الناتجة عن اورام الكبد أو البنكرياس أو حصوات المرارة والقنوات المرارية إما عن طريق التصريف الخارجي أو التصريف الداخلى الخارجي للصفراء أو تركيب دعامات القنوات المرارية ، وكذلك علاج حالات توحش الطحال وإنسداد أو ضيق اوردة وشريان الكبد وتركيب الدعامات اللازمة والتدخل لعلاج زيادة ضغط الوريد البابى الذى ينتج عنه الإستسقاء .



