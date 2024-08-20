المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية بالإسماعيلية يتفقد أعمال تطوير القطاعات الطبية

الإسماعيلية-صبرى غانم

تفقّد الدكتور أحمد أنور عبد الغني المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية بجامعة قناة السويس، عددا من القطاعات الطبية بالمستشفيات الجامعية التى يتم تطويرها، منها الدور الأرضي بالمستشفى التعليمى، حيث تم تخصيص قطاع للحضّانات، ورفع كفاءة البنية التحتية له، يحتوى على (9 حضّانات للأطفال حديثي الولادة و المبتسرين - مكان مخصص للرضاعة و تجهيز الوجبات - مكان مخصص لتحضير العلاج - غرفة عزل)

وتتم عملية التطوير ورفع كفاءة البنية التحتية بأكواد ومعايير إنشائية وتشغيلية طبقًا لمعايير هيئة الاعتماد والرقابة الصحيّة.



وأكّد الدكتور أحمد أنور عبدالغني أن تجهيز قطاع مخصص للحضّانات يهدف إلى زيادة الخدمات التوسّعية المتخصصة بالمستشفيات الجامعية للارتقاء بالخدمات الطبيّة المقدمة لأهالي الإسماعيلية ومدن القناة وسيناء.

كما قام بتفقد مبنى الأورام الداخلي، حيث تم بناء دور كامل للإقامة مخصص لمرضى الأورام والانتهاء من أعمال البناء و التشييد به والفرش والأثاث طبقًا لأعلى معايير الجودة، وذلك لزيادة عدد الاسرّة لاستيعاب عدد أكبر من المرضى والارتقاء بالخدمة الفندقية المقدمة لمرضى الأورام.



رافقه خلال الجولة الدكتورة مروة عرابي نائب المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور محمود حسن مدير المستشفى التعليمي، والدكتور أحمد مهدي مدير العمليات، والدكتورة هبة أمين مدير المتابعة، ومجدي النخيلي مدير عام الشئون المالية والإدارية، وسحر عبد الوارث مدير هيئة التمريض بالإسماعيلية.