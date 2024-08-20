الكويت: إقلاع الطائرة الإغاثية الثالثة للسودان محملة بـ10 أطنان من المواد الغذائية

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أقلعت اليوم الثلاثاء، الطائرة الإغاثية الثالثة ضمن الجسر الجوي الكويتي للسودان، والمتجهة إلى مطار بورتسودان محملة بـ 10 أطنان من المواد الغذائية لدعم وإغاثة النازحين داخل السودان جراء الأمطار والسيول والنزاعات المستمرة هناك.

وقال مدير عام جمعية الهلال الأحمر الكويتية عبدالرحمن العون ، في تصريح عقب إقلاع الطائرة ، إن هذه المساعدات تأتي استجابة لتوجيهات أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وهي في إطار مساندة الكويت للشعب السوداني ودعمها الكامل في مواجهة الظروف الصعبة التي يعيشها.

وأضاف العون أن الجسر الجوي الكويتي لدعم وإغاثة السودان يأتي أيضا بهدف المساهمة في سد النقص في الغذاء والإيواء والدواء علاوة على توفير الضروريات التي تساعدهم على المعيشة وتزيد من فرص بقائهم على قيد الحياة وعلى رأسها ضروريات الغذاء والدواء والإيواء.

وأوضح أن الوضع الذي تمر به السودان يتطلب تدخلا فوريا من المنظمات الإنسانية لإغاثتهم ، مؤكدا أن جمعية الهلال الأحمر الكويتي قامت وتواصل عمل الكثير من المبادرات والجهود لدعم المتضررين السودانيين.

يذكر أن أولى طائرات الجسر الجوي الكويتي لإغاثة السودان انطلقت يوم الأربعاء الماضي ، بهدف رفع المعاناة عن الشعب السوداني.