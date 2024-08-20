القاهرة الإخبارية: 16 شاحنة مساعدات توجهت لمنفذ كرم أبو سالم تمهيدا لدخول غزة

كتب أحمد عبد الرحمن

قال أحمد أبوزيد، موفد قناة القاهرة الإخبارية أمام معبر رفح البري، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلية تحول دون دخول الإمدادات بصورة طبيعية، والحديث اليوم عن 16 شاحنة مساعدات إغاثية وطبية ومواد غذائية كانت في طريقها لمنفذ كرم أبوسالم باعتبار هذه النقطة تشكل نقطة النفاذ المؤقتة الي جرى التوافق عليها خلال شهر مايو الماضي.

وأضاف "أبوزيد"، خلال رسالة على الهواء، أنه جرى الدفع بـ 9 شحنات وقود من بينها 5 شاحنات محملة بالسولار دخلت بالفعل وأفرغت حمولتها، بينما كانت هناك 4 شاحنات غاز طهي جرى إدخالها بالفعل خلال هذا اليوم، بإشارة إلى أن هذا العدد الذي تعمل سلطات الاحتلال على الحيلولة دون وصول آمن ومستدام ونفاذ كامل لهذه المساعدات لا يشكل إلا النذر اليسير للغاية الذي لا يسمح ربما إلا فقط بإعاشة شارع واحد من شوارع غزة.

وأشار إلى أن هناك عراقيل كبيرة تقوم بها قوات الاحتلال للحيلولة دون وصول أي قدر من المساعدات الإنسانية إلى المناطق الشمالية من قطاع غزة.