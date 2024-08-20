الطيران الإسرائيلي يشن غارات على بلدات في منطقة بعلبك بجنوب لبنان

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شن الطيران الحربي الإسرائيلي مساء الاثنين، ثلاث غارات معادية على بلدات في منطقة بعلبك بالجنوب اللبناني، حيث استهدفت الغارة الأولى محلة" ضهور العيرون" في "سرعين التحتا"، والثانية أغارت الطائرات الحربية على "جرود النبي شيت" في محلة "القوز" .

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن الطيران الإسرائيلي استهدف خلال الغارة الثالثة التي قام بها، منطقة "السهلية" بين بلدتي "تمنين التحتا" و"قصرنبا" بالجنوب اللبناني .



من ناحية أخرى، أعلن "حزب الله" اليوم، تنفيذ قواته عدة عمليات ضد الجيش الإسرائيلي استهدف خلالها جنود ومواقع عسكرية ، ومن بينها استهداف مبان يستخدمها جنود اسرائيليون في مستوطنة "‏الشوميرا" بالأسلحة الصاروخية .