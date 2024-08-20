الرئيس السيسى: حان الوقت لإنهاء الحرب فى غزة والاحتكام لصوت العقل..إنفوجراف

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن"، والوفد المرافق له، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، بالإضافة إلى السفيرة "هيرو مصطفى جارِج" سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في القاهرة.



تصريحات الرئيس السيسى



الرئيس وبلينكن

اللقاء شهد التشديد على قوة الشراكة الاستراتيجية التى تربط بين البلدين، وحرصهما على دفع الجهود المشتركة لاستعادة الأمن والاستقرار بالمنطقة.

استعرض جهود الوساطة المشتركة المصرية - الأمريكية -القطرية لوقف إطلاق النار فى غزة وتبادل المحتجزين.

الرئيس أكد أن الوقت قد حان لإنهاء الحرب الجارية، والاحتكام لصوت العقل والحكمة وإعلاء لغة السلام والدبلوماسية.

تم استعراض جهود الوساطة المشتركة المصرية - الأمريكية - القطرية لوقف إطلاق النار فى غزة وتبادل المحتجزين.

تم تبادل الآراء بشأن نتائج الاجتماع التفاوضى الأخير الذى عقد الأسبوع الماضى بالدوحة، وسبل تحريك الموقف وإحراز تقدم فى المفاوضات الجارية بالقاهرة.

أطلع الوزير "بلينكن" الرئيس على نتائج زيارته لإسرائيل، مؤكداً التزام الولايات المتحدة بجهود التهدئة والتوصل لاتفاق.

حرص الرئيس على تأكيد أن الوقت قد حان لإنهاء الحرب الجارية، والاحتكام لصوت العقل والحكمة وإعلاء لغة السلام والدبلوماسية.

التشديد على خطورة توسع نطاق الصراع إقليمياً على نحو يصعب تصور تبعاته.