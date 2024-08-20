الخارجية الأمريكية: نرغب فى التوصل لوقف إطلاق النار بغزة بأسرع وقت

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أكد المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية صامويل والبيرج رغبة واشنطن في التوصل لوقف إطلاق النار في غزة بأسرع وقت، وأنها قدمت مقترحا محدثا سيعمل على سد أية فجوات بالنسبة لتطبيق المقترح الأمريكي.

وقال صامويل - في مداخلة مع قناة "سكاي نيوز" عربية اليوم الثلاثاء، "إن الولايات المتحدة تأخذ بعين الاعتبار المبادئ الأساسية لها والتي تؤكد على ضرورة عدم وجود أي احتلال إسرائيلي في قطاع غزة أو تقليص لأراضي القطاع أو تهجير الفلسطينيين من القطاع قسريا".

وأضاف ويلبيرج "أن الشعب الفلسطيني يستحق دولة، وهو من سيختار من يمثله في أية حكومة فلسطينية، وأن الولايات المتحدة ترى أن حركة حماس ليس لديها أي دور في تمثيل الشعب الفلسطيني بعد الحرب" .