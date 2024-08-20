الجزائر تقدم مساعدات إنسانية إلى النيجر جراء ما خلفته الفيضانات الأخيرة

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أعلنت الجزائر، الإثنين، تقديم مساعدات إنسانية إلى دولة النيجر على إثر ما خلفته الفيضانات الأخيرة.



وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية، في بيان، أنه تم شحن ونقل، مساعدات إنسانية اليوم على متن أربع طائرات نقل عسكرية تابعة للقوات الجوية الجزائرية إلى النيجر.



وأضاف البيان أن المساعدات متمثلة في مواد غذائية، وأدوية ومواد طبية، خيم وأفرشة مقدمة من طرف الهلال الأحمر الجزائري.



وبحسب البيان، فأن "هذه العملية الإنسانية تؤكد مرة أخرى مرافقة الجيش الجزائري لكل المبادرات الإنسانية والتزامه الدائم في تأدية مثل هذه المهام النبيلة".