"التضامن" تشرف على تسليم 833 كشك للأسر الأولى بالرعاية بقرى الفيوم

الفيوم رباب الجالي

أشرفت مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم علي قيام جمعية الأورمان عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بتسليم 833 كشك مجهز بالبضاعة والديب فريزر، وتوصيل عداد الكهرباء، إلى الأسر الأولى بالرعاية بقرى ونجوع ومراكز محافظة الفيوم، وذلك منذ بداية العمل إلى الآن.

ويأتى ذلك فى إطار الدعم المتواصل الذى تقدمه الدولة المصرية إلى الأسر الأولى بالرعاية من أجل توفير فرص تضمن مصدر رزق وتأمين الدخل الكافي لهم والمشاركة في المجتمع بشكل لائق وإنساني.

وقال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن تسليم الأكشاك ستعمل على تحسين حياة آلاف الأسر بالفيوم وتحويلها من أسر أولي بالرعاية إلى أسر منتجة ومشاركة في نمو الناتج القومي لمحافظتنا العظيمة مما سيغير من وجه الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن مشروع الكشك يوفر فرصة عمل حقيقة، حيث تقوم الجمعية بعمل استعلام للمستفيد بعد استيفاء الشروط الواجب توافرها للحصول على الكشك وهى: (رخصة كشك - صورة بطاقة الرقم القومى – بحث اجتماعى من الشؤن الاجتماعية موجه للأورمان)، وتكون الأولوية للأرامل والمطلقات وأصحاب الهمم .

ولفت إلى أنه بعد ذلك، يحصل المستفيد على الكشك بالبضاعة والديب فريزر ويتم سداد رسوم توصيل الكهرباء،ثم متابعة المشروع عن طريق مندوب الجمعية ومن يجد تطابق الشروط عليه، ويرغب في بدء المشروع، يتوجه إلى مكتب الجمعية، والكائن ببرج التسنيم أمام معهد الأورام بجوار مستشفى الصدر بالفيوم، موضحًا أن الجمعية تسعى لتوسيع قاعدة المساعدات لتشمل كل القرى والنجوع الأكثر احتياجاً بكل مدن ومراكز المحافظة، مشيراً إلى أهمية تلك المشروعات فى رفع المعاناة عن كاهل تلك الأسر والمساهمة فى بدء مشروعات صغيرة واستثمار محدود يعينهم على أعباء الحياة مع التنسيق والإشراف والمتابعة المستمرة لمديرية التضامن الاجتماعى على الأعمال والجهود التى تتم.

وأشاد بالتعاون الوثيق مع محافظة الفيوم التي تقوم بتذليل كافة العقبات أمام عمل الجمعية، مضيفاً أن الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة ورصد الإحتياجات الرئيسية الاكثر الحاحًا وتاثيرًا على واقع معيشة الأسر الأشد احتياجًا فى النطاقات الجغرافية الفقيرة لمساعداتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من الفقراء والأيتام بالمحافظة، حيث يتم إجراء بحوث ميدانية لحصر المحتاجين من الأسر الفقيرة المنتشرة فى أرجاء المحافظة.