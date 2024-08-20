التحالف الوطنى ينظم معرض ملابس جديدة للأسر الأولى بالرعاية بالحامول

كفر الشيخ-محمد سليمان

نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي معرضا لتوزيع ملابس جديدة على 380 أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية بقرى مركز الحامول، ضمن فعاليات التحالف الوطني للعمل الأهلي، بالتعاون مع جمعية الأورمان.

وأكد عادل درغام، مدير جمعية الأورمان بكفر الشيخ، أننا في كفر الشيخ، نعمل بروح الفريق الواحد في منظومة عمل متكاملة، تتضافر فيها جهود الجهاز التنفيذي ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لتحقيق الصالح العام والمساهمة بشكل كبير في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطنين، معربًا عن شكره لكافة مؤسسات المجتمع المدني التي لا تدخر جهدا في الدفع بجهود التنمية.

وقال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن القرى المستفيدة هي بندر الحامول وحامول العرب وحامول السعيد وعزبة الشرقي والزعفران وعزبة الطيبة والحلافي وعزبة البناو وأبو منصور وأبو صالح والخد وعزبة الابعاديه والمجاز الغربي والمجاز الشرقي وقرية 7 وقرية 5 الطرفاية وعزبة الحجر بمركز الحامول.

وأكد أن المعرض شهد فرحة عارمة من الأهالي، حيث تم اصطحاب الأسر لأطفالهم ليختاروا كل ما يحتاجونه من ملابس جديدة وأحذية مناسبة لهم، مؤكدًا على أن الهدف من تنظيم المعرض تخفيف العبء عن الاسر، ولإدخال روح البهجة عليهم، مشددا على ضرورة التأكد من حالة الأشخاص الذين تم استفادتهم من المعرض، وذلك حتى يصل الدعم إلى مستحقيه بشكل سليم، دون مجاملة لأحد، والتأكد من سلامة المعلومات للمتقدمين للحصول على المساعدة.

وأضاف أن الجمعية بمحافظة كفر الشيخ نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنظيم معارض الملابس تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية في المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحي.



تنوع الملابس بالمعرض



توفير الاحذية



توفير كافة احتياجات الاسر من الملابس والأحذية