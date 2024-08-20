اليوم السابع
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الثلاثاء، 20 أغسطس 2024 09:19 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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البحرين تؤكد دعمها لجهود تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة لتفادي مزيد من التوترات

الثلاثاء، 20 أغسطس 2024 08:00 ص
البحرين تؤكد دعمها لجهود تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة لتفادي مزيد من التوترات مجلس الوزراء البحرينى
أ ش أ

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أكد مجلس الوزراء البحريني خلال اجتماعه الأسبوعي، دعم المنامة للجهود والتحركات الإقليمية والدولية الهادفة إلى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، لتفادي مزيدٍ من التوتر والصراع بما يحفظ الأمن والاستقرار، ويسهم في مواصلة تحقيق كل ما من شأنه الخير والنماء لشعوب ودول المنطقة.


ونقلت وكالة أنباء البحرين عن البيان الصادر عن مجلس الوزراء البحريني، أن الاجتماع شدد أيضًا على حرصٍ المملكة المستمر على تعزيز قيم التعايش والانفتاح على جميع الحضارات والأديان والثقافات كنهجٍ راسخ تسير عليه البحرين.







البحرين

مجلس الوزراء البحريني

استقرار المنطقة




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