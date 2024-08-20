اليوم السابع
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الثلاثاء، 20 أغسطس 2024 09:28 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الاحتلال الإسرائيلي يواصل استهداف بلدات وقرى جنوب لبنان

الثلاثاء، 20 أغسطس 2024 08:06 م
الاحتلال الإسرائيلي يواصل استهداف بلدات وقرى جنوب لبنان قصف- أرشيفية
أ ش أ

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واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، استهداف بلدات وقرى جنوب لبنان، حيث قصفت المدفعية منطقة (وادي الحجير - السلوقي) عند أطراف بلدة قبريخا، كما استهدفت بالقصف المدفعي والفوسفوري أطراف بلدة (بني حيان- وادي السلوقي)، كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارتين على بلدة الضهيرة، بالإضافة إلى غارة أخرى استهدفت دراجة نارية بين بافليه والشهابية.


من جانبه، أعلن "حزب الله" ، وفق الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، استهداف التجهيزات التجسسية في موقع جل العلام بالأسلحة المناسبة مما أدى إلى تدميرها، وموقع المرج ‏بالأسلحة الصاروخية ما أسفر عن إصابته بشكل مباشر.‏


كما قصف "حزب الله" بصواريخ الكاتيوشا مقر الفرقة 146 التابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي في (جعتون بصليات).







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