الاحتلال الإسرائيلي يواصل استهداف بلدات وقرى جنوب لبنان

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، استهداف بلدات وقرى جنوب لبنان، حيث قصفت المدفعية منطقة (وادي الحجير - السلوقي) عند أطراف بلدة قبريخا، كما استهدفت بالقصف المدفعي والفوسفوري أطراف بلدة (بني حيان- وادي السلوقي)، كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارتين على بلدة الضهيرة، بالإضافة إلى غارة أخرى استهدفت دراجة نارية بين بافليه والشهابية.
من جانبه، أعلن "حزب الله" ، وفق الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، استهداف التجهيزات التجسسية في موقع جل العلام بالأسلحة المناسبة مما أدى إلى تدميرها، وموقع المرج بالأسلحة الصاروخية ما أسفر عن إصابته بشكل مباشر.
كما قصف "حزب الله" بصواريخ الكاتيوشا مقر الفرقة 146 التابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي في (جعتون بصليات).
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