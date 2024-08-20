الأرصاد: أجواء صيفية حارة ورطبة نهارا على أغلب الأنحاء

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى أجواء صيفية حارة و رطبة نهاراً على أغلب الأنحاء .

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن الأجواء تكون شديدة الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لافته إلى أن درجة الحرارة العظمى اليوم على القاهرة الكبرى 37 درجة ، و الرياح معتدلة تنشط أحياناً على أغلب الأنحاء.

ويشهد اليوم الأربعاء، طقس حار رطب نهارا على أغلب أنحاء الجمهورية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

ومتوقع اليوم أن يشهد استمرار ارتفاع نسب الرطوبة ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجات، ومتوقع اليوم أيضا شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة.

وبالنسبة لـ درجات الحرارة اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 26، والإسكندرية العظمى 35 والصغرى 25، ومطروح العظمى 34 درجة والصغرى 25، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 26، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 27، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 29.