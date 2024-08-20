اعترافات لصى بطاريات السيارات فى قنا: نفذنا 8 جرائم سرقة بأسلوب الفك

كتب سليم على

أدلى عاطل وتاجر خرده باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق في محافظة قنا، تفيد قيامهما بمزاولة نشاط إجرامى تخصص في سرقة بطاريات السيارات من المواطنين في مركز شرطة قوص.

وكشفت تحقيقات النيابة ، أن المتهمين لأحدهما معلومات جنائية سابقة، وتم ضبطهما وبحوزة أحدهما "فرد محلى وطلقة"، وأقرا بممارستهما نشاط إجرامى تخصص فى سرقة بطاريات السيارات، وإعترفا بإرتكابهما 8 وقائع سرقة بطاريات سيارات بأسلوب الفك، وبالضغط عليهما أرشدا عن مكان المسروقات.

وقررت النيابة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حولهما للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهما تهمة السرقة.



