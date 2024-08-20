اليوم السابع
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الثلاثاء، 20 أغسطس 2024 09:25 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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استشهاد 4 وإصابة اخرين فى قصف للاحتلال شرق خان يونس

الثلاثاء، 20 أغسطس 2024 08:22 م
استشهاد 4 وإصابة اخرين فى قصف للاحتلال شرق خان يونس الوضع فى خان يونس
أ ش أ

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استُشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون، مساء اليوم الثلاثاء، بعد قصف الاحتلال الإسرائيلي مجموعة من المواطنين شرق خان يونس.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر طبية قولها إن 4 مواطنين استشهدوا وأصيب 10 آخرين بجروح مختلفة، بعد قصف طائرة استطلاع إسرائيلية مجموعة من المواطنين داخل نقطة شحن هواتف وإنترنت في بلدة بني سهيلا شرق خان يونس.


وأشارت إلى إصابة عدد من المواطنين بجروح متفاوتة بعد قصف مدفعية الاحتلال مخيم البريج وسط قطاع غزة، كما نسفت قوات الاحتلال عددا من الأبراج في منطقة تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة.


وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من شهر أكتوبر الماضي إلى نحو 40173 شهيدا، و92857 مصابا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وآلاف الضحايا الذين ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات حيث لا يمكن الوصول إليهم.







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