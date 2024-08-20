"إيجبت إير شو" أحدث الابتكارات فى صناعة الطيران فى العلمين خلال أيام

كتب أحمد مصطفى

بدأت وزارة الطيران المدنى رفع درجة الاستعدادات القصوى تمهيدأ لإنطلاق معرض "مصر الدولي للطيران والفضاء" والذى ينطلق في الثالث من سبتمبر المقبل على مدار عدة أيام ويستضيفه مطار العلمين والذى يعد بمثابة منصة فريدة لتعزيز التعاون الدولي في مجال صناعة النقل الجوي، وذلك بحضور العديد من خبراء صناعة الطيران والفضاء والدفاع من مختلف أنحاء العالم، ورؤساء المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالطيران المدني، ويضم "إيجبت إير شو" أحدث الابتكارات فى صناعة الطيران.

ويضم المعرض كبرى الوكالات والمؤسسات العاملة في صناعة الطيران في العالم وتكنولوجيا الفضاء مما يجعله فرصة واعدة لتبادل الرؤى وعرض الأفكار المبتكرة الهادفة لرسم ملامح مستقبل الطيران على المستوى العالمي، هذا بجانب استعراض أحدث التقنيات في هذا المجال أمام المشاركين من قادة الصناعة والأطراف المعنية ذات الصلة وخلق فرص شراكات جديدة تشكل مستقبل صناعة النقل الجوي العالمية.